Бускетс заявил, что его привлекает вариант с продолжением карьеры в MLS

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс рассказал, что хотел бы в будущем играть в MLS. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

"Я всегда говорил, что не останусь в "Барселоне", если я буду не так важен команде. Когда я почувствую, что уже не смогу помогать каталонскому клуба на высоком уровне, я покину команду.

Понятно, что нельзя загадывать на будущее, я горжусь тем, что смог дать "Барселоне". Мне нравятся Соединенные Штаты Америки, где футбол продолжает развиваться, это действительно привлекает меня", - сказал Бускетс.

Бускетс - воспитанник "Барселоны". Впервые футболист дебютировал за основную команду в 2008 году. За все это время от забил 13 голов.

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