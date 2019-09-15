Бускетс заявил, что не нужно сравнивать Стерлинга с Месси

Хавбек "Барселоны" Серхио Бускетс заявил, что не стоит сравнивать игрока "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга с капитаном каталонцев Лионелем Месси. Об этом пишет Mirror.



"Стерлинг - отличный футболист с хорошим потенциалом, однако сравнивать его с Месси - уже слишком. Для Рахима это не очень хорошо.



Они оба играют большую роль в своих клубах. Стерлинг может оказать большое влияние на сборную Англии", - сказал Бускетс.



Стерлинг в этом сезоне забил 8 голов в 8 матчах за "Сити" и сборную Англии.



Месси продолжает восстанавливаться после травмы. В нынешнем раунде он еще не выступал за "Барселону".



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