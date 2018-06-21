Бускетс: "Знали, что Португалия выиграла, и это вызывало дополнительное давление"

Защитник сборной Испании Серхио Бускетс подвел итоги матча Чемпионата Мира-2018 против Ирана (1:0).

Футболист считает, что его команда выходила на поле с мыслями о турнирном положении, так как в этот же день сборная Португалии обыграла Марокко (1:0).

"Самое главное, что получили три очка. Находились в сложной ситуации, знали, что Португалия выиграла, и это вызывало дополнительное давление.

Читайте: Диего Коста вышел на второе место среди лучших бомбардиров ЧМ-2018 | http://soccernews.ru