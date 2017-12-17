Буссуфа: "Благодарен России за все"

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Буссуфа: "Благодарен России за все"Бывший полузащитник московского "Локомотива" Мубарак Буссуфа, ныне выступающий за "Аль-Джазиру" из ОАЭ, поделился мнением о лидерстве "железнодорожников" в РФПЛ и вспомнил время, проведенное в России.

"Я слежу за российским чемпионатом. Рад за "Локомотив", который идет на первом месте. У "Локомотива" - очень сильная команда. И заслуженный тренер, который вернулся в клуб спустя долгое время. Побеждал в прошлом и продолжает делать это теперь. "Локомотив", без сомнения, по делу лидирует. Годы выступлений в России вспоминаю только с приятными чувствами. Благодарен этой стране за все. Мне там нравилось. Играл в двух отличных командах", - цитирует 33-летнего хавбека СЭ.

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