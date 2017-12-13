Бутенко: "Вернблум неосторожно сыграл в эпизоде с Пашаличем"



Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко объяснил, почему полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум не был удален за удар ногой в лицо хавбеку "Спартака" Марио Пашаличу.

"Можно обойтись без второй желтой карточки. Можно было взять паузу и не наказывать игрока. Причина следующая: действия Верблума в данном эпизоде, я считаю, между безрассудством и неосторожностью. Его взгляд был направлен на то, чтобы сыграть в мяч.

Игрок соперника выскакивал у него сбоку. Возможно, Вернблум его не чувствовал или чувствовал не настолько, чтобы не играть ногой. Определенная случайность в данном касании присутствует. Вернблум – хулиган, настоящий боец, который не боится сам получить травму и, к сожалению, может нанести ее другим. В данном эпизоде я поддержал арбитра. Я понимаю, что он хотел сохранить паритет, хоть это и был конец игры. Даже в интриге матча. Арбитр – как врач. Он должен не навредить всему процессу", - приводят слова Бутенко российские СМИ.

Фото: Эпизод Вернблум-Пашалич.

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