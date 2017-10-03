Бутко и Ракицкий рискуют пропустить матчи сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился информацией о состоянии травмированных защитников "Шахтёра" Богдана Бутко и Ярослава Ракицкого.
"С нетерпением ждем новостей из Киева, куда улетел Ярослав Ракицкий. У него повреждена задняя поверхность бедра, пока можно провести только определённое медицинское тестирование, но, чтобы увидеть полную картину, нужно выдержать сроки по времени и сделать МРТ. У Богдана Бутко, по предварительной информации, не столь серьёзное повреждение, он остался в Харькове, и начнёт сбор вместе со всеми. Может, дадим ему паузу, побережём. Приедет, просмотрим и примем решение" - сказал Шевченко.
Напомним, что сборной Украины предстоят два матча квалификации ЧМ-2018 - против Косово и Хорватии.
Не пропустите: Марлос получил вызов в сборную Украины. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Лэмпард: "Де Брюйне не был так хорош в "Челси", как сейчас"
-
Шевченко: "У нас два финала, но первый – Косово"
-
Маттеус считает, что Анчелотти сам добивался своего увольнения
-
Варан: "Зидан дал мне много"
-
Маццарри или Соуза могут возглавить "Милан"
-
Президент "Локомотива": "С осторожностью относимся к постановке целей"
-
Шевченко вызвал в сборную Украины защитника "Олимпика"
-
Ляказетт готов пригласить Гризманна в "Арсенал"
-
Ван Дейк получил вызов в сборную Голландии
-
Бубнов: "За чемпионство "Спартаку" будет тяжело бороться"
-
Калинич выбыл на несколько недель
-
"Барселона" достигла отметки в 1000 матчей без пропущенных голов в Примере
-
Дзагоев рассказал о своей травме
-
Де Росси может пропустить ближайшие матчи сборной Италии
-
Орлов: "Наверное, руководство "Краснодара" уже ищет нового тренера"
-
Симеоне достиг отметки в 500 матчей за "Атлетико"
-
Лукаку - самый подорожавший игрок мира за последние три месяца
-
Бутко и Ракицкий рискуют пропустить матчи сборной Украины
-
"Бетис" теряет Хави Гарсию
-
Рами вызван в сборную Франции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|11
|28
|2
|Динамо Киев
|10
|24
|3
|Ворскла
|11
|21
|4
|Верес Ровно
|11
|17
|5
|Олимпик Донецк
|11
|17
|6
|Мариуполь
|10
|15
|7
|Заря Луганск
|11
|11
|8
|Александрия
|11
|9
|9
|Звезда Кропивницкий
|11
|9
|10
|Сталь Каменское
|11
|8
|11
|Карпаты Львов
|11
|8
|12
|Черноморец Одесса
|11
|6