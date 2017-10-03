Бутко и Ракицкий рискуют пропустить матчи сборной Украины

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Бутко и Ракицкий рискуют пропустить матчи сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился информацией о состоянии травмированных защитников "Шахтёра" Богдана Бутко и Ярослава Ракицкого.

"С нетерпением ждем новостей из Киева, куда улетел Ярослав Ракицкий. У него повреждена задняя поверхность бедра, пока можно провести только определённое медицинское тестирование, но, чтобы увидеть полную картину, нужно выдержать сроки по времени и сделать МРТ. У Богдана Бутко, по предварительной информации, не столь серьёзное повреждение, он остался в Харькове, и начнёт сбор вместе со всеми. Может, дадим ему паузу, побережём. Приедет, просмотрим и примем решение" - сказал Шевченко.

Напомним, что сборной Украины предстоят два матча квалификации ЧМ-2018 - против Косово и Хорватии.

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