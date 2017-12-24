Бутрагеньо: "Барселона" далеко оторвалась от "Реала", но чемпионская гонка еще не закончена"



Директор "Реала" Эмилио Бутрагеньо оценил шансы команды на чемпионство, после поражения от "Барселоны" (0:3) в матче 17-го тура чемпионата Испании.

"В данный момент отрыв очень большой, 14 очков. Но эмблема "Реала" всегда требует от нас бороться до конца. Впереди еще много матчей и чемпионская гонка не закончена. Мы лучше играли в первом тайме и создавали моменты. К сожалению, счет открыла "Барселона" и получила значительное преимущество. Каталонцы использовали нашу ошибку и забили первый гол. А когда мы остались вдесятером, то задача отыграться стала еще сложнее. Однако, у нас были шансы забить гол. Реализуй мы свои моменты, все могло закончиться по-другому. Теперь надо остается лишь забыть эту игру и продолжать работать", – приводит слова Бутрагеньо BeIN Sports.

Стоит отметить, "Реал" в третий раз подряд проиграл "Барселоне" на своем поле в матче Ла Лиги.

Не пропустите: Карвахаль: "Реал" будет бороться за чемпионство, пока у нас будет хотя бы малейший математический шанс". | http://soccernews.ru