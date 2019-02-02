Бутрагеньо ответил на провокационное заявление Гвардиолы

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Бутрагеньо ответил на провокационное заявление Гвардиолы

Директор мадридского "Реала" Эмилио Бутрагеньо ответил на провокационное заявление главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

Ранее наставник "горожан" не включил "сливочных" в список лучших команд мира последнего десятилетия.

"Я не согласен со словами Гвардиолы. "Реал" выиграл четыре Лиги Чемпионов за последние пять лет. За всю историю этого турнира была только одна команда, которая добилась большего. Это был "Реал" с Ди Стефано. Ни один другой клуб за всю историю не сделал то, что этот состав "Реала". Вот и весь мой ответ" - приводит слова Бутрагеньо Marca.

Напомним, что Гвардиола считает лучшими командами последних 10 лет "Ювентус", "Баварию" и "Барселону".

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