Бутрагеньо ответил на провокационное заявление Гвардиолы
Директор мадридского "Реала" Эмилио Бутрагеньо ответил на провокационное заявление главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
Ранее наставник "горожан" не включил "сливочных" в список лучших команд мира последнего десятилетия.
"Я не согласен со словами Гвардиолы. "Реал" выиграл четыре Лиги Чемпионов за последние пять лет. За всю историю этого турнира была только одна команда, которая добилась большего. Это был "Реал" с Ди Стефано. Ни один другой клуб за всю историю не сделал то, что этот состав "Реала". Вот и весь мой ответ" - приводит слова Бутрагеньо Marca.
Напомним, что Гвардиола считает лучшими командами последних 10 лет "Ювентус", "Баварию" и "Барселону".
Не пропустите: Солари назвал лучший клуб в истории. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Девушка дня: Мария Санчес дель Морал - избранница хавбека "Реала" Дани Себальоса
-
Бутрагеньо ответил на провокационное заявление Гвардиолы
-
Джек Уилшер рискует пропустить остаток сезона
-
Кокорин попал в заявку "Зенита" на плей-офф Лиги Европы
-
Флорентино Перес подготовил новое предложение по Неймару
-
Марадона со скандалом покинул пост капитана команды легенд ФИФА
-
"Ювентус" внёс изменения в заявку команды на плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Ростов" включился в борьбу за игрока "Зенита"
-
Власти Португалии приняли решение по лишению Криштиану Роналду государственных наград
-
Барриос и Азмун выбрали игровые номера в "Зените"
-
У "Челси" возникли разногласия с Виллианом
-
Адвокат громко высказался о намерении следствия продлить арест Кокорина и Мамаева
-
"Ювентус" определился с размером предложения по трансферу Марсело
-
Анонс главных событий 2 февраля
-
Главные новости дня: 1 февраля
-
"Уэска" - "Вальядолид" 4:0 (видеообзор матча Примеры)
-
1
"Реал" подписал двух центральных защитников
-
1
Будущее Сульшера решится в 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
1
Защитник "Манчестер Юнайтед" выразил желание продлить контракт с клубом
-
"Вальядолид" крупно уступил "Уэске"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|24
|56
|3
|Тоттенхэм
|24
|54
|4
|Арсенал Лондон
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер Сити
|23
|31
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11