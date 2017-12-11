Бутрагеньо прокомментировал будущее противостояние "Реала" и ПСЖ

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Бутрагеньо прокомментировал будущее противостояние "Реала" и ПСЖ

Директор мадридского "Реала" по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо высказался о результатах жеребьёвки 1/8 финала Лиги Чемпионов, по итогам которой "сливочным" в соперники достался ПСЖ.

"Судя по силе обеих команд, такое противостояние вполне могло случиться в финале. Что ж, таковы итоги жеребьёвки, где вылетят один-два топ-клуба. ПСЖ становится сильнее с каждым годом. Они провели невероятный групповой этап, у них огромный потенциал" - цитирует Бутрагеньо официальный сайт УЕФА.

С другими парами 1/8 финала Лиги Чемпионов Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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