Бутрагеньо прокомментировал травму Марсело

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Бутрагеньо прокомментировал травму Марсело

Директор мадридского "Реала" по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо дал комментарии по поводу травмы левого защитника Марсело.

"Необходимо немного подождать. Марсело пришлось досрочно покинуть поле, и это очень плохая новость. Посмотрим, что скажет медицинский штаб. Через пару дней мы узнаем точные сроки его восстановления" - приводит слова Бутрагеньо Football Espana.

По предварительным данным, у 29-летнего бразильца повреждение задней поверхности бедра.

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