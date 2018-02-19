Бутрагеньо прокомментировал травму Марсело

Директор мадридского "Реала" по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо дал комментарии по поводу травмы левого защитника Марсело.

"Необходимо немного подождать. Марсело пришлось досрочно покинуть поле, и это очень плохая новость. Посмотрим, что скажет медицинский штаб. Через пару дней мы узнаем точные сроки его восстановления" - приводит слова Бутрагеньо Football Espana.

По предварительным данным, у 29-летнего бразильца повреждение задней поверхности бедра.

Также читайте: Зидан: "Надеюсь, отсутствие Марсело будет недолгим". | http://soccernews.ru