Бутрагеньо: "Реал" должен показать свой лучший футбол в обоих матчах с "Баварией"

Директор мадридского "Реала" по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо высказался о результатах жеребьёвки полуфинальной стадии Лиги Чемпионов, по итогам которой "сливочным" в соперники досталась "Бавария".

"Для нас это непростая Лига Чемпионов после матчей с ПСЖ, "Ювентусом", а теперь и "Баварией". Самое сложное ещё впереди, и последний шаг всегда самый тяжёлый. Надеюсь, нам в очередной раз удастся проявить себя. "Бавария" - отличная команда, и мы должны показать свой лучший футбол в обоих матчах. Нужно добиться положительного результата в Мюнхене и вернуться с ним в Мадрид. На такой стадии турнира без трудностей не бывает" - цитирует Бутрагеньо официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первые матчи 1/2 финала Лиги Чемпионов пройдут 24-25 апреля, а ответные - 1-2 мая.

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