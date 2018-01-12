Бутрагеньо: "Реал" не будет покупать новых игроков в январе"

Директора "Реала" по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо опроверг информацию о том, что клуб будет покупать новых игроков этой зимой.

"У нас в распоряжении отличный состав, который выиграл уже три трофея в этом сезоне. Поэтому в январе "Реал" не будет покупать новых игроков. Последние неудачи команды это нормально, в футболе такое бывает. Нам необходимо усердно работать и сохранять спокойствие", - приводит слова Эмилио Defensacentral.

Ранее сообщалось, что "Реал" проявляет интерес к вратарю "Атлетика" Кепе Аррисабалаге и нападающему "Интера" Мауро Икарди.

Не пропустите: "Реал" может заплатить за Неймара 400 миллионов евро. | http://soccernews.ru