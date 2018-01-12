Бутрагеньо: "Реал" не будет покупать новых игроков в январе"

Теги реал мадрид

Бутрагеньо: "Реал" не будет покупать новых игроков в январе"

Директора "Реала" по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо опроверг информацию о том, что клуб будет покупать новых игроков этой зимой.

"У нас в распоряжении отличный состав, который выиграл уже три трофея в этом сезоне. Поэтому в январе "Реал" не будет покупать новых игроков. Последние неудачи команды это нормально, в футболе такое бывает. Нам необходимо усердно работать и сохранять спокойствие", - приводит слова Эмилио Defensacentral.

Ранее сообщалось, что "Реал" проявляет интерес к вратарю "Атлетика" Кепе Аррисабалаге и нападающему "Интера" Мауро Икарди.

Не пропустите: "Реал" может заплатить за Неймара 400 миллионов евро. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Исправление ошибок: "Реал" принимает "Вильярреал" на "Сантьяго Бернабеу"

Исправление ошибок: "Реал" принимает "Вильярреал" на "Сантьяго Бернабеу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов