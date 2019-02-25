Бутрагеньо: "Реал" никогда не обсуждает судейство"

Директор мадридского "Реала" по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо прокомментировал очередной судейский скандал, коснувшийся королевского клуба.

Напомним, что в матче 25-го тура Примеры с "Леванте" арбитр поставил спорный пенальти в пользу "сливочных".

"Мы никогда не обсуждаем судейство. Нам это не нравится. VAR - полезный инструмент, но как и любому новшеству, системе нужно дать время", - приводит слова Бутрагеньо Marca.

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