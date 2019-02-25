Бутрагеньо: "Реал" никогда не обсуждает судейство"

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Бутрагеньо: "Реал" никогда не обсуждает судейство"

Директор мадридского "Реала" по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо прокомментировал очередной судейский скандал, коснувшийся королевского клуба.

Напомним, что в матче 25-го тура Примеры с "Леванте" арбитр поставил спорный пенальти в пользу "сливочных".

"Мы никогда не обсуждаем судейство. Нам это не нравится. VAR - полезный инструмент, но как и любому новшеству, системе нужно дать время", - приводит слова Бутрагеньо Marca.

Не пропустите: "Реал" - лидер Примеры по заработанным пенальти в текущем сезоне. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Не нравится мне Реал. Но путалона ещё хуже в 3 раза.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Пока Реалом руководит мафия, в ЛаЛиге Испании порядка не будет!

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Mutaloff
Mutaloff

Да,руководство у Реала не подарок,это не для кого не секрет,здесь вопрос клуба и руководства и здесь надо выделять чёткую грань,а не выкидываться говном на все подряд,что связано с Реалом.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Конечно не обсуждает, а только угрожает! ________________________________________________________________________________________________________________ Перес угрожает уходом из Федерации футбола Испании из-за VAR --- 14 января 2019, 21:59

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Флорентино не нравятся решения, которые принимают судьи с помощью видеоповторов......................................................................................... Президент мадридского Реала Флорентино Перес всерьез рассматривает возможность ухода с совета директоров федерации футбола Испании, сообщает AS. Причиной такого решения может стать недовольство Переса недавними решениями, принятыми с помощью VAR в матчах Реала.

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Mutaloff
Mutaloff

Есть 2 большие разницы:пиздеть на весь мир и "хейтить" Реал Мадрид во всех соц.сетях и обсуждать это внутри клуба и не выносить сор из избы!

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

То есть, "сор из избы можно выносить" только тогда, когда VAR не на стороне Реала???

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