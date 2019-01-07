Бутрагеньо сделал громкое заявление о зимней трансферной кампании "Реала"

Теги реал мадрид

Бутрагеньо сделал громкое заявление о зимней трансферной кампании "Реала"

Директор мадридского "Реала" Эмилио Бутрагеньо сделал громкое заявление о зимней трансферной кампании королевского клуба.

"Что касается зимних приобретений, то сейчас нужно сконцентрироваться на том, что нынешний состав силён. Эти футболисты великолепны, они выиграли много трофеев" - приводит слова Бутрагеньо AS.

Напомним, что "Реал" пока купил только полузащитника "Манчестер Сити" Браима Диаса за 17,3 миллионов евро.

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