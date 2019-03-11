Бутрагеньо сделал заявление о будущем Солари в "Реале"

1 Теги реал мадридсантьяго солари

Бутрагеньо сделал заявление о будущем Солари в "Реале"

Директор мадридского "Реала" по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо сделал заявление о будущем главного тренера команды Сантьяго Солари.

Функционер в ходе интервью после матча 27-го тура Примеры с "Вальядолидом" не подтвердил и не опроверг информацию о скором увольнении аргентинского наставника.

"Сохранит ли Солари пост тренера до конца сезона? Он - большой профессионал, но мы здесь, чтобы обсуждать игру", - сказал Бутрагеньо.

Напомним, что контракт Солари с "Реалом" рассчитан до 2021 года.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни королевский клуб сменит тренера. Главным претендентом на пост является португалец Жозе Моуринью.

Не пропустите: Бензема: "Надеюсь, Солари останется". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

МАДРИД
МАДРИД

Пересу нужен тренер который берёт каждый день "под козырёк", не сговорчивые бунтовщики такие как Зидан и Моуриньо ему не нужны!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" сделал конкретное предложение Зидану

"Ювентус" сделал конкретное предложение Зидану

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 27 63
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 27 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 27 51
4 Хетафе Хетафе 27 45
5 Алавес Алавес 27 41
6 Севилья Севилья 27 40
7 Валенсия Валенсия 27 39
8 Бетис Бетис 27 39
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 27 35
10 Эйбар Эйбар 27 35
11 Эспаньол Эспаньол 27 34
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 27 34
13 Леганес Леганес 27 33
14 Жирона Жирона 27 31
15 Леванте Леванте 27 30
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 27 26
17 Вильярреал Вильярреал 27 26
18 Сельта Виго Сельта Виго 27 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 27 23
20 Уэска Уэска 27 22
Полная таблица

топ-5 тегов