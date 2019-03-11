Бутрагеньо сделал заявление о будущем Солари в "Реале"

Директор мадридского "Реала" по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо сделал заявление о будущем главного тренера команды Сантьяго Солари.

Функционер в ходе интервью после матча 27-го тура Примеры с "Вальядолидом" не подтвердил и не опроверг информацию о скором увольнении аргентинского наставника.

"Сохранит ли Солари пост тренера до конца сезона? Он - большой профессионал, но мы здесь, чтобы обсуждать игру", - сказал Бутрагеньо.

Напомним, что контракт Солари с "Реалом" рассчитан до 2021 года.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни королевский клуб сменит тренера. Главным претендентом на пост является португалец Жозе Моуринью.

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