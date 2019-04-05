Бутрагеньо: "Варан хочет оставаться игроком "Реала"

Директор мадридского "Реала" по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо заявил, что французский защитник команды Рафаэль Варан не собирается покидать клуб.

"Варан очень важен для нас. Он уже давно в клубе, многое дал ему и ещё много даст. Рафаэль игрок "Реала" и хочет им оставаться", - цитирует Бутрагеньо Goal.com.

Контракт Варана с "Реалом" рассчитан до 2022 года. Ранее сообщалось, что футболист хочет бросить себе новый вызов, попробовав свои силы в другом чемпионате.

"Сливочные" хотят сохранить 25-летнего центрбека и готовы увеличить его зарплату в 1,5 раза.

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