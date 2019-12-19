Бутрагеньо высказался о спорных судейских решениях в Эль Класико

Директор мадридского "Реала" по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо прокомментировал работу арбитра Алехандро Эрнандеса в перенесённом матче 10-го тура Примеры против "Барселоны".

"Всем известно, что мы сторонники VAR. Видеотехнологии должны помогать арбитру, ведь он не может видеть всё. Для этого VAR и существует. Он должен работать, когда есть явная ошибка. Странно, что VAR не вмешался в эпизоды с Вараном. Судья не заметил два явных фола. Трудно понять, почему в таких моментах не был использован VAR. Вот это всех смущает.

Что касается незасчитанного гола Бэйла из-за офсайда Менди, то это сомнительное и неочевидное решение. Оставим это на ваш суд", - цитирует Бутрагеньо Marca.

В итоге Эль Класико завершилось нулевой ничьей. Подобное произошло впервые за 17 лет.

Не пропустите: "Реал" выпустил официальное заявление о судействе в матче с "Барселоной". | http://soccernews.ru