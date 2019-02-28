Бутрагеньо ярко высказался о поражении "Реала" от "Барселоны"

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Бутрагеньо ярко высказался о поражении "Реала" от "Барселоны"

Директор мадридского "Реала" по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо поделился мыслями об ответном полуфинальном матче Кубка Испании между "сливочными" и "Барселоной" (0:3).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РЕАЛ" - "БАРСЕЛОНА"

"Мы разочарованы результатом. Любопытно получилось - "Реал" во всем превосходил "Барселону", в контроле мяча, в создании голевых моментов. Команда должна была вести 2:0 по итогам первого тайма, но соперник сыграл эффективно, грамотно использовав свои шансы. Мы же растранжирили очень много возможностей. Жаль футболистов и фанатов, ведь они проявили себя просто фантастически", - цитирует Бутрагеньо AS.

Напомним, что уже в субботу, 2 марта, "Реал" примет "Барселону" в рамках 26-го тура Примеры. Начало матча - в 22:45 по московскому времени.

Не пропустите: Впервые с 1996 года "Реал" пять раз разгромно проиграл в течение одного сезона. | http://soccernews.ru

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