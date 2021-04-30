Бутсы Месси, в которых он побил рекорд Пеле, продали на аукционе: названа сумма

Фото инстаграм Лионеля Месси

Аукционный дом Christie’s объявил о продаже пары бутс капитана "Барселоны" Лионеля Месси, в которых он побил рекорд Пеле по голам за один клуб.

За лот удалось выручить почти 144 тысячи евро. Деньги пойдут на поддержку Университетской больницы в Барселоне.

#AuctionUpdate £125,000 in support of the Health Project of the Vall Hebron University Hospital in Barcelona gained through the sale of Lionel Messi's 644 goal record breaking adidas boots – setting a new world auction record. pic.twitter.com/pgajU4zeKJ — Christie's (@ChristiesInc) April 30, 2021

Напомним, что речь идёт о бутсах модели Nemeziz от компании Adidas.

В текущем сезоне 33-летний Месси сыграл 43 матча за "Барсу", забил 34 гола и сделал 14 ассистов.

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