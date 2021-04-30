Бутсы Месси, в которых он побил рекорд Пеле, продали на аукционе: названа сумма

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Бутсы Месси, в которых он побил рекорд Пеле, продали на аукционе: названа сумма

Фото инстаграм Лионеля Месси

Аукционный дом Christie’s объявил о продаже пары бутс капитана "Барселоны" Лионеля Месси, в которых он побил рекорд Пеле по голам за один клуб.

За лот удалось выручить почти 144 тысячи евро. Деньги пойдут на поддержку Университетской больницы в Барселоне.

Напомним, что речь идёт о бутсах модели Nemeziz от компании Adidas.

В текущем сезоне 33-летний Месси сыграл 43 матча за "Барсу", забил 34 гола и сделал 14 ассистов.

Не пропустите: Месси лидирует в топ-5 лигах Европы по голевым действиям в 2021 году. | http://soccernews.ru
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