Бутсы Месси, в которых он побил рекорд Пеле, продали на аукционе: названа сумма
Аукционный дом Christie’s объявил о продаже пары бутс капитана "Барселоны" Лионеля Месси, в которых он побил рекорд Пеле по голам за один клуб.
За лот удалось выручить почти 144 тысячи евро. Деньги пойдут на поддержку Университетской больницы в Барселоне.
#AuctionUpdate £125,000 in support of the Health Project of the Vall Hebron University Hospital in Barcelona gained through the sale of Lionel Messi's 644 goal record breaking adidas boots – setting a new world auction record. pic.twitter.com/pgajU4zeKJ— Christie's (@ChristiesInc) April 30, 2021
Напомним, что речь идёт о бутсах модели Nemeziz от компании Adidas.
В текущем сезоне 33-летний Месси сыграл 43 матча за "Барсу", забил 34 гола и сделал 14 ассистов.
Не пропустите: Месси лидирует в топ-5 лигах Европы по голевым действиям в 2021 году. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14