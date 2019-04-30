Бутсы Погба с финала ЧМ-2018 проданы с аукциона за 30 тысяч евро
Бутсы игрока "Манчестер Юнайтед" Поля Погба проданы на аукционе в Париже за 30 тысяч евро.
По данным источника, на торг были представлены бутсы, в которых он играл в победном для сборной Франции финале ЧМ-2018 в России против Хорватии (4:2).
Все вырученные средства пойдут на помощь нуждающимся студентам из бедных регионов Франции.
Также на аукционе была продана футболка Погба, в которой он выступал в матче 1/4 финала Евро-2016 с Исландией, за 4 тысячи евро.
В нынешнем сезоне француз участвовал в 33 матчах АПЛ, забив 13 голов и сделав 9 ассистов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14