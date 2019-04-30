Бутсы Погба с финала ЧМ-2018 проданы с аукциона за 30 тысяч евро

Бутсы игрока "Манчестер Юнайтед" Поля Погба проданы на аукционе в Париже за 30 тысяч евро.

По данным источника, на торг были представлены бутсы, в которых он играл в победном для сборной Франции финале ЧМ-2018 в России против Хорватии (4:2).

Все вырученные средства пойдут на помощь нуждающимся студентам из бедных регионов Франции.

Также на аукционе была продана футболка Погба, в которой он выступал в матче 1/4 финала Евро-2016 с Исландией, за 4 тысячи евро.

В нынешнем сезоне француз участвовал в 33 матчах АПЛ, забив 13 голов и сделав 9 ассистов.

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