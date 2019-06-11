"Бутырка" отказалась принять спортивный инвентарь от Кокорина и Мамаева

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, что администрация СИЗО "Бутырка" не захотела принимать спортивный инвентарь полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

"Александр Кокорин рассказал, что вёл переговоры с администрацией о передаче в качестве гуманитарной помощи и беговой дорожки, которая была необходима и ему самому, и другого спортинвентаря. Заявил, что если бы дали им возможность, то они в СИЗО и спортзал бы перестроили, и прогулочные дворики, включая площадку, на которой Мамаев 8 марта сыграл в мини-футбол со своими сокамерниками. Кокорин считает, что администрация не захотела принимать гуманитарную помощь именно от него и Мамаева, и сожалеет. Говорит: "Мы бы уехали, а людям всё бы это осталось", - сказал Мельников.

Ранее сообщалось, что футболисты готовы к переезду в колонию.

Напомним, что Кокорин вместе со своим братом Кириллом, а также полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким поучаствовал в двух драках. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

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