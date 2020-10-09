Бувач прокомментировал поиск тренера для "Динамо"

Спортивный директор московского "Динамо" Желько Бувач рассказал о ситуации с назначением нового главного тренера для команды.

"Пока я не могу назвать имя нового тренера "Динамо". Переговоры ещё идут. Да, они в завершающей стадии. Думаю, в самые ближайшие дни мы всё объявим. Сколько у нас кандидатов? Ну, несколько... Есть ли среди них русские тренеры? Да, один есть. Но имён, разумеется, я называть не буду.

При выборе тренера у нас нет самоцели пригласить иностранца. Главное - это то, что "Динамо" нужен профессионал, философия которого совпадает с философией клуба. И игроков. Вот основной критерий, а не паспорт", - заявил Бувач.