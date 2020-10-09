Бувач прокомментировал поиск тренера для "Динамо"
Спортивный директор московского "Динамо" Желько Бувач рассказал о ситуации с назначением нового главного тренера для команды.
"Пока я не могу назвать имя нового тренера "Динамо". Переговоры ещё идут. Да, они в завершающей стадии. Думаю, в самые ближайшие дни мы всё объявим. Сколько у нас кандидатов? Ну, несколько... Есть ли среди них русские тренеры? Да, один есть. Но имён, разумеется, я называть не буду.
При выборе тренера у нас нет самоцели пригласить иностранца. Главное - это то, что "Динамо" нужен профессионал, философия которого совпадает с философией клуба. И игроков. Вот основной критерий, а не паспорт", - заявил Бувач.
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Бувач прокомментировал поиск тренера для "Динамо"
-
Луческу сравнил Роналду с Марадоной
-
Месси - самый дорогой футболист Примеры по версии Transfermarkt
-
Юран может возглавить "Уфу"
-
Беляев вызван в сборную России
-
Луческу оценил тренерский потенциал Пирло
-
Французский футболист Ле Таллек получил российское гражданство
-
Агент Маньяков анонсировал "трансферную бомбу" от "Спартака"
-
Месси высказался после победы над сборной Эквадора
-
На Сарри появился второй претендент
-
Кто поедет на Евро-2020? Вчера определились финалисты плей-офф Лиги Наций, не обошлось без интересного
-
Эриксен может вернуться в "Тоттенхэм"
-
"Динамо" нацелилось на защитника "Нима"
-
Месси и Суарес повторили рекорд Роналдо
-
Экс-хавбек "Сочи" Имбула заключил контракт с французским клубом
-
СМИ узнали детали возможного перехода Мозеса в "Спартак"
-
"Челси" потерял нового вратаря Менди
-
"Шахтёр" объявил о 18 новых случаях заражения коронавирусом
-
Гол Месси принес Аргентине победу над Эквадором, Уругвай одолел Чили, Парагвай и Перу сыграли вничью
-
Главные новости дня: 8 октября