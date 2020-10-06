Бувач рассказал о несостоявшемся возвращении Кокорина в "Динамо"

Спортивный директор московского "Динамо" Желько Бувач признался, что клуб летом пытался вернуть форварда Александра Кокорина.

"Я хотел, чтобы мы взяли Кокорина. Но то ли мы обратились слишком поздно, то ли ему предложили больше денег, и он решил перейти в "Спартак", - сказал Бувач.

Напомним, что 29-летний нападающий заключил с "красно-белыми" контракт по схеме "3+1" с зарплатой 3 миллиона евро в год.

Кокорин выступал за "Динамо" с 2008 по 2015 год, сыграл 203 матча, забил 50 голов и сделал 26 ассистов.

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