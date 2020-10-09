Бувач рассказал, почему не будет тренером "Динамо"

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Бувач рассказал, почему не будет тренером "Динамо"

Спортивный директор московского "Динамо" Желько Бувач признался, что, несмотря на многочисленные слухи, он никогда не собирался тренировать "бело-голубых".

"Я сам не хотел возглавить "Динамо". Поймите, я приехал сюда работать спортивным директором. Это моя обязанность. Так что и мысли не было стать сейчас тренером. Могу ли я возглавить команду, скажем, через год? Даже думать об этом не хочу. Мы же тренера ищем не на один год, а на долгосрочной основе", - сказал Бувач.

59-летний босниец не имеет самостоятельного тренерского опыта, зато с 2001 по 2018 год он был ассистентом Юргена Клоппа.

После отставки Кирилла Новикова многие СМИ утверждали, что именно Бувач станет исполняющим обязанности наставника "Динамо".

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