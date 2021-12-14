Бувач заключил новое соглашение с "Динамо"

Фото твиттер "Динамо"

Московское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о продлении контракта со спортивным директором клуба Желько Бувачем.

Стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до 2024 года. Предыдущий договор истекал ближайшим летом.

Напомним, что Бувач работает в "Динамо" с января 2020 года.

"Бело-голубые" набрали 36 очков в 18 турах РПЛ и ушли на зимнюю паузу на втором месте. Отставание от лидирующего "Зенита" - 2 балла.

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