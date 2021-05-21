Буяльский не поможет сборной Украины на Евро-2020

Фото сайт УАФ / Павел Кубанов

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский выбыл из строя на месяц.

У футболиста выявлена трещина плюсневой кости стопы. Травму он получил в финале Кубка Украины против "Зари" (1:0).

Из-за этого повреждения Буяльский пропустит грядущий Чемпионат Европы, который стартует 11 июня.

Соперниками украинцев на групповом этапе Евро будут Нидерланды, Австрия и Северная Македония.

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