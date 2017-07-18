Буйо: "Очевидно, что в настоящее время у "Реала" нет проблем с позицией голкипера"

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Буйо: "Очевидно, что в настоящее время у "Реала" нет проблем с позицией голкипера"

Экс-вратарь "Реала" Франсиско Буйо поделился мнением о возможном трансфере Давида Де Хеа в мадридский клуб.

"Если ты побеждаешь в Ла Лиге и дважды подряд выигрываешь Лигу Чемпионов… Очевидно, что в настоящее время у "Реала" нет проблем с позицией голкипера. Совсем наоборот. Де Хеа кажется мне очень сильным вратарём во всех аспектах, однако нет необходимости платить за него 70-80 миллионов евро.

Однако скажу также, что тренер команды Зинедин Зидан знает лучше всех, что ей необходимо. Мне кажется, что де Хеа не перейдёт в "Реал", иначе с ним уже заключили бы соглашение" - приводит слова Буйо Bernabeu Digital.

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