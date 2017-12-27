Бузникин сравнил Кокорина и Смолова

Известный в прошлом футболист Максим Бузникин сравнил форвардов питерского "Зенита" и "Краснодаоа" - Александра Кокорина и Федора Смолова.

"Наверное, Кокорин - более универсальный, разнообразный игрок. Он может действовать с фланга и в центре, на острие. Смолов более полезен на острие, его умение забить, пробить - важно. Он обладает хорошим ударом и, безусловно, скоростью", - цитирует бывшего футболиста Спорт уик-энд.

Напомним, Промес ответил Кокорину. | soccernews.ru