Бузова будет тренироваться в составе "Барселоны"

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Бузова будет тренироваться в составе "Барселоны"

Спонсор "Барселона" компания Beko предложила российской певице Ольге Бузовой пожить в течении 48 часов в расположении каталонского клуба.

Россиянка приняла предложение и в ближайшее время отправится в расположение каталонцев.

"Уже в эту субботу, 29 июня, Ольга Бузова сможет примерить на себя роль профессионального футболиста, соблюдая полностью режим дня Месси и Пике. Ранние подъемы, изматывающие тренировки и соблюдение всех нюансов жесткого графика футболистов "Барсы" - все это Ольга готова пройти ради мотивации своих поклонников", - говорится в Instagram компании Beko.

Напомним, что Бузова ранее была замужем за полузащитником "Локомотива" Дмитрием Тарасовым.

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