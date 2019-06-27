Бузова будет тренироваться в составе "Барселоны"

Спонсор "Барселона" компания Beko предложила российской певице Ольге Бузовой пожить в течении 48 часов в расположении каталонского клуба.

Россиянка приняла предложение и в ближайшее время отправится в расположение каталонцев.

"Уже в эту субботу, 29 июня, Ольга Бузова сможет примерить на себя роль профессионального футболиста, соблюдая полностью режим дня Месси и Пике. Ранние подъемы, изматывающие тренировки и соблюдение всех нюансов жесткого графика футболистов "Барсы" - все это Ольга готова пройти ради мотивации своих поклонников", - говорится в Instagram компании Beko.

Напомним, что Бузова ранее была замужем за полузащитником "Локомотива" Дмитрием Тарасовым.

Не пропустите: Вице-президент "Барселоны": "Неймар действительно хочет вернуться к нам". | http://soccernews.ru