Бузова: "Фото в футболке "Реала" ничего не значит, я болею за "Барселону"

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова, которая в ближайшее время будет тренироваться с "Барселоной", заявила, что она всегда болела за каталонский клуб, несмотря на фотографию в форме "Реала".

"Я родилась в Санкт-Петербурге, там у нас культ футбола на высоком уровне. Думаю, вы понимаете почему. Мы всегда болели всей семьей за испанскую "Барселону". У меня даже мама любит "Барсу".

"Барса" всегда в моем сердце, но также я болею за другие футбольные клубы, где играют мои друзья. Фотография в футболке мадридского "Реала"? Это ничего не значит! У меня много футболок разных команд", - приводят слова Бузовой российские СМИ.

Напомним, что спонсор "Барселоны" компания Beko предложила Бузовой пожить в течении 48 часов в расположении каталонского клуба, на что девушка ответила согласием.

Ранее 33-летняя Бузова в течение нескольких лет была замужем за полузащитником "Локомотива" Дмитрием Тарасовым.

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