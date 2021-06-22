Бузова комментировала матч Россия - Дания

Фото страница Ольги Бузовой в ВК

Российская звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова в своем инстаграме оставила несколько комментариев, касающихся матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании.

"Не опускаем руки. Странно, конечно, что у нас защитников на поле больше, чем нападающих. Ведь нам так нужна эта победа", - написала певица, когда счёт был 1:0 в пользу датчан.

"Блин, а где тут ближайшая Дзюбочная?" - спросила Бузова после игры.

"Они нагнетали как могли", - подытожила звезда.

Напомним, что Россия разгромно проиграла Дании со счётом 1:4 и вылетела с Евро-2020, заняв последнее место в группе.

Не пропустите: Павлюченко и Губерниев устроили перепалку после вылета сборной России с Евро-2020. | http://soccernews.ru