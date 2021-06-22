Бузова комментировала матч Россия - Дания
Фото страница Ольги Бузовой в ВК
Российская звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова в своем инстаграме оставила несколько комментариев, касающихся матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании.
"Не опускаем руки. Странно, конечно, что у нас защитников на поле больше, чем нападающих. Ведь нам так нужна эта победа", - написала певица, когда счёт был 1:0 в пользу датчан.
"Блин, а где тут ближайшая Дзюбочная?" - спросила Бузова после игры.
"Они нагнетали как могли", - подытожила звезда.
Напомним, что Россия разгромно проиграла Дании со счётом 1:4 и вылетела с Евро-2020, заняв последнее место в группе.
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