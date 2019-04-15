Бузова: "Могла бы переспать с Тарасовым - свое говно, родное"
Телеведущая и певица Ольга Бузова приняла участие в шоу "Поцеловать/Переспать/Убрать" на Youtube.
По условиям Бузовой предлагали трех мужчин и она должна была выбрать с кем бы она переспала, а кого - поцеловала.
Вот как Бузова прокомментировала, когда ей предложили выбор - экс-супруг Дмитрий Тарасов из "Локомотива", певец T-Killah и ютубер Амиран Сардаров.
"Вы же говорили, что предложите мужчин, а я их тут не вижу. Я могла бы переспать с Тарасовым - свое говно, родное. Хотя нет, можно изменить решение? Я переспала бы с Амираном... А может всех их убрать.
Нет, Тарасова убирать не надо. Пусть он мучается и наблюдает за мной всю жизнь, какую женщину он профукал! - заявила Бузова.
Читайте также: Тарасову, возможно, придется заплатить более 15 миллионов в качестве задолженности по алиментам. | http://soccernews.ru
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|Краснодар
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|23
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|5
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|36
|6
|Ростов
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|7
|Оренбург
|23
|32
|8
|Арсенал Тула
|23
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|30
|10
|Ахмат
|23
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|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
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|Динамо Москва
|23
|25
|14
|Уфа
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|Анжи
|23
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13