Бузова: "Могла бы переспать с Тарасовым - свое говно, родное"

Телеведущая и певица Ольга Бузова приняла участие в шоу "Поцеловать/Переспать/Убрать" на Youtube.

По условиям Бузовой предлагали трех мужчин и она должна была выбрать с кем бы она переспала, а кого - поцеловала.

Вот как Бузова прокомментировала, когда ей предложили выбор - экс-супруг Дмитрий Тарасов из "Локомотива", певец T-Killah и ютубер Амиран Сардаров.

"Вы же говорили, что предложите мужчин, а я их тут не вижу. Я могла бы переспать с Тарасовым - свое говно, родное. Хотя нет, можно изменить решение? Я переспала бы с Амираном... А может всех их убрать.

Нет, Тарасова убирать не надо. Пусть он мучается и наблюдает за мной всю жизнь, какую женщину он профукал! - заявила Бузова.

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