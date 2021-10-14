Бузова "наехала" на Губерниева. Новый конфликт звезд ТВ

Фото: инстаграм Ольги Бузовой/Автор неизвестен

Популярная певица, телеведущая и блогер Ольга Бузова подвергла критике спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

"Губерниев меня ненавидит с моего брака с бывшим мужем (Дмитрием Тарасовым - прим. Soccernews). И когда я ходила на матчи, он всегда нелестно очень отзывался обо мне еще тогда", - приводит слова Бузовой "Комсомольская правда".

Напомним, что изначально конфликт между Бузовой и Губерниевым произошел летом. Тогда у них возникла перепалка в прямом эфире в студии "Матч ТВ".

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