Бузова "наехала" на Губерниева. Новый конфликт звезд ТВ
Фото: инстаграм Ольги Бузовой/Автор неизвестен
Популярная певица, телеведущая и блогер Ольга Бузова подвергла критике спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.
"Губерниев меня ненавидит с моего брака с бывшим мужем (Дмитрием Тарасовым - прим. Soccernews). И когда я ходила на матчи, он всегда нелестно очень отзывался обо мне еще тогда", - приводит слова Бузовой "Комсомольская правда".
Напомним, что изначально конфликт между Бузовой и Губерниевым произошел летом. Тогда у них возникла перепалка в прямом эфире в студии "Матч ТВ".
Не пропустите: Бузова - Губерниеву: "Дмитрий, вы - дно". | http://soccernews.ru
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