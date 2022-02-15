Бузова отреагировала на решение Тарасова стать блогером

Теги дмитрий тарасов

Бузова отреагировала на решение Тарасова стать блогером

Телеведущая Ольга Бузова прокомментировала решение своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова стать блогером.

"Я не слежу за его жизнью вообще! В инстаграме он мне не попадается, хотя не блокировала его, это его была прерогатива. Про блогера — это, конечно, смешно. Из капитана команды "Локомотив" в блогеры! Ну ему как-то нужно кормить семью и миллион родственников. Блогер — это прекрасная творческая профессия. Недавно мне сказали, что он еще и запел! 

Он так рьяно открещивался от меня, говорил, что брак со мной был ошибкой, оскорблял меня, сливал на меня компромат, чтобы опорочить! А сейчас везде ходит и только лишь говорит обо мне! Так ошибка? Или единственная возможность обеспечивать себя и семью?" - написала Бузова в сториз своего инстаграма.

34-летний Тарасов в настоящее время выступает за медийный футбольный клуб "На спорте". Ранее играл за "Томь", "Москву", "Локомотив", "Рубин", "Аэрозоль" и "Велес". За сборную России сыграл восемь матчей и забил один гол.

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