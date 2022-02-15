Бузова отреагировала на решение Тарасова стать блогером

Телеведущая Ольга Бузова прокомментировала решение своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова стать блогером.

"Я не слежу за его жизнью вообще! В инстаграме он мне не попадается, хотя не блокировала его, это его была прерогатива. Про блогера — это, конечно, смешно. Из капитана команды "Локомотив" в блогеры! Ну ему как-то нужно кормить семью и миллион родственников. Блогер — это прекрасная творческая профессия. Недавно мне сказали, что он еще и запел!

Он так рьяно открещивался от меня, говорил, что брак со мной был ошибкой, оскорблял меня, сливал на меня компромат, чтобы опорочить! А сейчас везде ходит и только лишь говорит обо мне! Так ошибка? Или единственная возможность обеспечивать себя и семью?" - написала Бузова в сториз своего инстаграма.

34-летний Тарасов в настоящее время выступает за медийный футбольный клуб "На спорте". Ранее играл за "Томь", "Москву", "Локомотив", "Рубин", "Аэрозоль" и "Велес". За сборную России сыграл восемь матчей и забил один гол.

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