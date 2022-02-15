Бузова отреагировала на решение Тарасова стать блогером
Телеведущая Ольга Бузова прокомментировала решение своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова стать блогером.
"Я не слежу за его жизнью вообще! В инстаграме он мне не попадается, хотя не блокировала его, это его была прерогатива. Про блогера — это, конечно, смешно. Из капитана команды "Локомотив" в блогеры! Ну ему как-то нужно кормить семью и миллион родственников. Блогер — это прекрасная творческая профессия. Недавно мне сказали, что он еще и запел!
Он так рьяно открещивался от меня, говорил, что брак со мной был ошибкой, оскорблял меня, сливал на меня компромат, чтобы опорочить! А сейчас везде ходит и только лишь говорит обо мне! Так ошибка? Или единственная возможность обеспечивать себя и семью?" - написала Бузова в сториз своего инстаграма.
34-летний Тарасов в настоящее время выступает за медийный футбольный клуб "На спорте". Ранее играл за "Томь", "Москву", "Локомотив", "Рубин", "Аэрозоль" и "Велес". За сборную России сыграл восемь матчей и забил один гол.
Не пропустите: "Зенит" может подписать голкипера из ФНЛ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Месси повторил антирекорд Лиги чемпионов
-
Роналду принес победу "Манчестер Юнайтед" над "Брайтоном"
-
1
ПСЖ на 94-й минуте вырвал победу над "Реалом"
-
"Манчестер Сити" уничтожил "Спортинг" в матче Лиги чемпионов
-
"Реал" лишился двух основных игроков перед ответным матчем с ПСЖ в ЛЧ
-
Роналду прервал серию из шести безголевых матчей
-
Прокурор Лас-Вегаса помешал аресту Роналду в 2019 году
-
Бензема повторил французский рекорд Лиги чемпионов
-
Президент ПСЖ ярко высказался о ситуации с Мбаппе
-
Ваноли вызвал сбор "Спартака" молодого защитника
-
"РБ Лейпциг" подписал опытного вратаря
-
Лидеры "Баварии" получили смертельные угрозы
-
"Арсенал" вступил в борьбу за нападающего "Сассуоло"
-
Бузова отреагировала на решение Тарасова стать блогером
-
"Динамо" упустило победу над датским клубом в товарищеском матче (видеообзор)
-
Агуэро рассказал о несостоявшемся переходе в "Баварию"
-
Матич может уйти из "Манчестер Юнайтед"
-
Хабиб высказался о будущем Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
"Краснодар" в результативном матче проиграл норвежскому клубу
-
"Нижний Новгород" усилился защитником "Рубина"