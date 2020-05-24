Бузова поддержала заболевшую коронавирусом семью Погребняка

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Бузова поддержала заболевшую коронавирусом семью Погребняка

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова в инстаграме поддержала семью форварда "Урала" Павла Погребняка, которая заразилась коронавирусом.

"Мы все держим кулачки", - написала Бузова в комментариях к посту супруги футболиста.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что семья нападающего заболела. 

В текущем сезоне 36-летний Погребняк забил 4 гола в 14 матчах. Его контракт с "Уралом" истекает в июне.

Не пропустите: Президент "Урала" сделал заявление об обнаружении у Погребняка коронавируса. | http://soccernews.ru
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