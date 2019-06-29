Бузова поздравила Глушакова с переходом в "Ахмат"

Известная певица Ольга Бузова в инстаграме поздравила бывшего капитана "Спартака" Дениса Глушакова с переходом в "Ахмат".

"Ахмат" - сила. Мои поздравления", - написала Бузова под постом футболиста в соц.сети.

Ранее стало известно, что Бузова прибыла в расположение "Барселоны".

Напомним, Глушаков покинул красно-белых несколько дней назад.

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