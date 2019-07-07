Бузова поздравила Смолова с победой в Суперкубке России

Теги локомотив москвазенит санкт-петербургфедор смолов

Бузова поздравила Смолова с победой в Суперкубке России

Популярная певица Ольга Бузова в инстаграме поздравила форварда "Локомотива" Федора Смолова с выигрышем Суперкубка России. "Железнодорожники" обыграли "Зенит" (3:2).

В этом матче игрок отметился голом на 6-й минуте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Суперкубок наш Upper Echelon

Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

"Суперкубок наш. Upper Echelon", - написал Смолов после матча в инстаграме, выложив фотографию с кубком.А еще: "Локомотив" опубликовал победное видео из раздевалки| http://soccernews.ru
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