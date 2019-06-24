Бузова предложила работу Глушакову

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Бузова предложила работу Глушакову

Сегодня, 24 июня, в инстаграме появился пост экс-капитана "Спартака" Дениса Глушакова о том, что он ищет работу. Известная певица Ольга Бузова оставила свой комментарий под фотографией.

Напомним, несколько жней назад красно-белые расторгли контракт с полузащитником. Сейчас он является свободным агентом.

"Мне нужен хороший оператор", - написала Бузова.

Ранее, Глушакову также написала футболистка сборной России и хоккейный "Авангард", предложив работу в женском футболе.

А еще: "Спартак" отдаст в аренду Глушенкова | http://soccernews.ru
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