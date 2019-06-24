Бузова предложила работу Глушакову
Сегодня, 24 июня, в инстаграме появился пост экс-капитана "Спартака" Дениса Глушакова о том, что он ищет работу. Известная певица Ольга Бузова оставила свой комментарий под фотографией.
Напомним, несколько жней назад красно-белые расторгли контракт с полузащитником. Сейчас он является свободным агентом.
"Мне нужен хороший оператор", - написала Бузова.
Бузова предложила Глушакову работу... pic.twitter.com/CnJXivj5A2— Никита Камышев (@SkifFc) 24 июня 2019 г.
Ранее, Глушакову также написала футболистка сборной России и хоккейный "Авангард", предложив работу в женском футболе.
А еще: "Спартак" отдаст в аренду Глушенкова | http://soccernews.ru
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|О
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|2
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|30
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|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
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|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20