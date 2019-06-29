Звезда российской эстрады Ольга Бузова прибыла в расположение "Барселоны".

Соответствующее видео 33-летняя певица опубликовала в сторис своего инстаграма. Скрин из ролика представляем вашему вниманию.

Напомним, что Бузовой предложили пожить в течение 48 часов в расположении каталонского клуба. Она должна соблюдать график футболистов "блауграны". Организатор акции - турецкая компания Beko, которая является спонсором "Барсы".

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