Бузова рассказала о жёсткой реакции Тарасова на её первую песню

Фото инстаграм Дмитрия Тарасова

Российская певица Ольга Бузова вспомнила, как отреагировал на её раннее творчество бывший муж Дмитрий Тарасов.

"Мой бывший муж и мой бывший лучший друг (возможно, речь про рэпера T-killah), когда я показала им свою первую песню "Под звуки поцелуев", они мне сказали: "Что это за говно?!". Это цитата. Мне было больно, но меня это не остановило, потому что мне нравилось. Я хотела выпускать эту песню. Я хотела петь. Ну и такая, конечно, антиподдержка.

И в то же время обратная реакция, когда я говорила: "Ты лучший. Ты номер один". И он становится капитаном команды на два года. Поддержка близких людей - это очень важно. Можно же другие слова найти. Сказать: "Давай поищем другую песню. Ты уверена?". Но не такие слова, которые обрезают крылья. Поэтому надо поддерживать", - отметила Бузова.

Напомним, что Тарасов в октябре прошлого года объявил о приостановке профессиональной карьеры.

Певица и футболист были в браке с июня 2012 по декабрь 2016 года.

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