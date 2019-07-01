Бузова выложила в инстаграме видео с тренировки на "Камп Ноу"

Теги барселона

Бузова выложила в инстаграме видео с тренировки на "Камп Ноу"

Звезда российской эстрады Ольга Бузова провела тренировку на стадионе "Камп Ноу".

33-летняя певица занималась с бывшим защитником "Барселоны" Жулиано Беллетти. Об этом она отчиталась в своём инстаграме.

Напомним, что Бузовой предложили пожить в течение 48 часов в расположении каталонского клуба. Она должна соблюдать график футболистов "блауграны". Организатор акции - турецкая компания Beko, которая является спонсором "Барсы".

Не пропустите: "Барселона" хочет подписать нападающего сборной Аргентины. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" объявил о переходе защитника "Ромы"

"Ювентус" объявил о переходе защитника "Ромы"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов