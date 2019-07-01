Бузова выложила в инстаграме видео с тренировки на "Камп Ноу"

Звезда российской эстрады Ольга Бузова провела тренировку на стадионе "Камп Ноу".

33-летняя певица занималась с бывшим защитником "Барселоны" Жулиано Беллетти. Об этом она отчиталась в своём инстаграме.

Напомним, что Бузовой предложили пожить в течение 48 часов в расположении каталонского клуба. Она должна соблюдать график футболистов "блауграны". Организатор акции - турецкая компания Beko, которая является спонсором "Барсы".

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