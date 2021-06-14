Бузова - Губерниеву: "Дмитрий, вы - дно"
Певица Ольга Бузова поругалась с комментатором Дмитрием Губерниевым в студии "Матч ТВ".
"Дмитрий Губерниев, вы дно. Вы пять лет меня оскорбляете в социальных сетях. Что касается сборной России, то наших ребят нужно поддержать, а не вести себя как некоторые. Я была женой футболиста пять лет. Знаю, какой это труд, через что нашим парням приходится проходить. Это каторжный труд. Да, проиграли Бельгии 0:3. Давайте обосрем! Но впереди - Финляндия и Дания", - сказала Бузова и расплакалась.
Напомним, что в первом туре группового этапа чемпионата Европы сборная России проиграла национальной команде Бельгии со счетом 0:3. Следующий матч на Евро-2020 россияне проведут с Финляндией. Встреча состоится 16 июня.
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