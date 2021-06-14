Бузова - Губерниеву: "Дмитрий, вы - дно"

8 Теги россия

Бузова - Губерниеву: "Дмитрий, вы - дно"

Певица Ольга Бузова поругалась с комментатором Дмитрием Губерниевым в студии "Матч ТВ".

"Дмитрий Губерниев, вы дно. Вы пять лет меня оскорбляете в социальных сетях. Что касается сборной России, то наших ребят нужно поддержать, а не вести себя как некоторые. Я была женой футболиста пять лет. Знаю, какой это труд, через что нашим парням приходится проходить. Это каторжный труд. Да, проиграли Бельгии 0:3. Давайте обосрем! Но впереди - Финляндия и Дания", - сказала Бузова и расплакалась.

Напомним, что в первом туре группового этапа чемпионата Европы сборная России проиграла национальной команде Бельгии со счетом 0:3. Следующий матч на Евро-2020 россияне проведут с Финляндией. Встреча состоится 16 июня.

Не пропустите: Боярский сравнил сборные России и Украины. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Верю,верю.Только не буянь)

Ответить
ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Рассия всех пАбедит. Слава нашему Великому Путину! Слава партии Путина! Путин наш рулевой! Урряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя!

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Очень странная ирония,на уровне примитивного недалекого юмора.

Ответить
ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

http://os1.i.ua/3/6/15791532_1f31e4fb.jpg

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Умнее тебя, как видишь))

Ответить
ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Не веришь в Путина?, будешь расстрелян к чёртовой матери!

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Очень странная ирония,на уровне примитивного недалекого юмора.

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Супер!Что правда - то правда! Хе-хе ...

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Астролог рассказал о дружбе с главным тренером сборной Италии Роберто Манчини

Астролог рассказал о дружбе с главным тренером сборной Италии Роберто Манчини

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов