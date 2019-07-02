Бузову зовут в "Енисей"
Звезда российской эстрады Ольга Бузова получила приглашение принять участие в сборе женской команды "Енисея".
"Ольга Бузова, учитывая вашу ауру победительницы и наше турнирное положение, приглашаем вас на летние сборы, которые проходят в Красноярске. Наши слова не водица", - говорится в публикации ЖФК "Енисей" в твиттере.
Напомним, что Бузова в рамках акции, организованной компанией Beko, провела двое суток в расположении "Барселоны". Она должна была тренироваться и соблюдать график футболистов "блауграны".
После визита в Каталонию 33-летняя певица заявила, что она открыта для предложений от футбольных клубов.
Не пропустите: Бузова выложила в инстаграме видео с тренировки на "Камп Ноу". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Тоттенхэм" объявил о переходе Ндомбеле за 60 миллионов евро
-
Спасатели обнаружили тело футболистки, которая пропала на озере Комо
-
Мбаппе - лучший молодой игрок мира, в топ-10 два игрока "Реала"
-
"Спартак" объявил о договоренности с "Порту" по трансферу Зе Луиша
-
Зе Луиш расплакался, узнав об уходе из "Спартака"
Лента новостей
-
Бузову зовут в "Енисей"
-
Полоз покинул расположение "Ростова" и отправился в "Зенит"
-
Сенси стал игроком "Интера"
-
Регилон близок к переходу в "Севилью"
-
"Тоттенхэм" объявил о переходе Ндомбеле за 60 миллионов евро
-
Спасатели обнаружили тело футболистки, которая пропала на озере Комо
-
Райола пытается заставить "Реал" активизироваться в переговорах по Погба
-
1
Боатенг попрощался с "Барселоной"
-
1
Мбаппе - лучший молодой игрок мира, в топ-10 два игрока "Реала"
-
Китайский клуб предложил американскому форварду 25 миллионов долларов
-
Руководство "Спартака" прокомментировало продажу Зе Луиша в "Порту"
-
1
Дзюба в шутку пригрозил Гильерме перед Суперкубком России
-
1
Красивой девушке-арбитру предложили работу в эскорте
-
Зе Роберто: "Неймар не доиграет до 30 лет, если не изменится"
-
"Арсенал" объявил о переходе бразильского таланта
-
2
"Манчестер Юнайтед" нацелился на Дибалу
-
Трансфер Ндомбеле станет рекордным в истории "Тоттенхэма"
-
1
Жиго назвал цель "Спартака" в новом сезоне
-
"Динамо" объявило о переходе воспитанника "Зенита"
-
Два игрока "Зенита" перешли в "Сочи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20