Бузову зовут в "Енисей"

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Бузову зовут в "Енисей"

Звезда российской эстрады Ольга Бузова получила приглашение принять участие в сборе женской команды "Енисея".

"Ольга Бузова, учитывая вашу ауру победительницы и наше турнирное положение, приглашаем вас на летние сборы, которые проходят в Красноярске. Наши слова не водица", - говорится в публикации ЖФК "Енисей" в твиттере.

Напомним, что Бузова в рамках акции, организованной компанией Beko, провела двое суток в расположении "Барселоны". Она должна была тренироваться и соблюдать график футболистов "блауграны".

После визита в Каталонию 33-летняя певица заявила, что она открыта для предложений от футбольных клубов.

Не пропустите: Бузова выложила в инстаграме видео с тренировки на "Камп Ноу". | http://soccernews.ru
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