Бьянда стал игроком "Ромы"

Защитник "Ланса" Вильям Бьянда перешёл в "Рому", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила шесть миллионов евро, ещё пять миллионов будут доступны в качестве бонусов.

18-летний француз заключил с "волками" контракт до лета 2023 года.

Бьянда будет выступать за "Рому" под 28-м номером.

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