Бьянка Гаскойн - приемная дочь Пола Гаскойна

Сегодня приемная дочь легенды английского футбола Пола Гаскойна Бьянка является, пожалуй, более известной личностью у себя в стране, нежели ее отчим. Так, гламурная красотка делает карьеру не только в модельной отрасли, но и на телевидении, появляясь там чаще своего не родного отца. Поэтому с нашей стороны было бы неоправданной ошибкой - обойти вниманием девушку по имени Бьянка Гаскойн.

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