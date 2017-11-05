Бьянка Гаскойн - самая горячая девушка октября

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Бьянка Гаскойн - самая горячая девушка октябряСогласно результатам проведенного нашим ресурсом опроса, лучшей девушкой октября стала Бьянка Гаскойн - приемная дочь легенды английского футбола Пола Гаскойна. Стройная красотка набрала 33% всех голосов.

Второе место в голосовании с результатом 29% заняла ведущая церемонии "The Best FIFA Award" Лейла Анна Ли, которая произвела впечатление на легенд мирового футбола Диего Армандо Марадону и Роналдо.

Третья строчка нашего хит-парада досталась, набравшей 21% голосов, Сильви Мейс - нидерландской телеведущей, прожившей десять лет в браке с полузащитником датского "Мидтъюлланда" Рафаэлем ван дер Ваартом.

Итак, еще раз вспомним, кто же такая Бьянка Гаскойн.

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Бьянка Гаскойн - приемная дочь Пола Гаскойна | soccernews.ru

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