Бьянка Гаскойн - самая горячая девушка октября

Согласно результатам проведенного нашим ресурсом опроса, лучшей девушкой октября стала Бьянка Гаскойн - приемная дочь легенды английского футбола Пола Гаскойна. Стройная красотка набрала 33% всех голосов.

Второе место в голосовании с результатом 29% заняла ведущая церемонии "The Best FIFA Award" Лейла Анна Ли, которая произвела впечатление на легенд мирового футбола Диего Армандо Марадону и Роналдо.

Третья строчка нашего хит-парада досталась, набравшей 21% голосов, Сильви Мейс - нидерландской телеведущей, прожившей десять лет в браке с полузащитником датского "Мидтъюлланда" Рафаэлем ван дер Ваартом.

Итак, еще раз вспомним, кто же такая Бьянка Гаскойн.

Не пропустите:

Лейла Анна Ли - телеведущая, произведшая впечатление на Роналдо и Марадону

Натали Вебер - жена Мауро Сарате

Ивана Надаль - телеведущая, ждавшая выхода Аргентины на ЧМ

Сильви Мейс - бывшая жена Рафаэля ван дер Ваарта

Бьянка Гаскойн - приемная дочь Пола Гаскойна | soccernews.ru