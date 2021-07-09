Быковский прокомментировал свой переход в "Спартак"
Фото сайт "Спартака"
Нападающий Артём Быковский поделился эмоциями после заключения контракта с московским "Спартаком".
"Очень рад, что меня пригласил "Спартак". Для меня переход в такой клуб - это большой шаг в карьере. Счастлив, что всё так сложилось. Сейчас для меня главная цель - освоиться в новом коллективе, стать основным игроком молодёжного состава, играть, забивать и приносить пользу клубу", - сказал 17-летний футболист.
Соглашение юного форварда с "красно-белыми" рассчитано на три года.
Быковский - воспитанник воронежского футбола. В "Спартак" он перешел из "Мастер-Сатурна". В прошлом сезоне перспективный игрок забил 28 голов и сделал 3 ассиста в 24 матчах ЮФЛ-2.
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