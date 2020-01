Был жертвой травм, не смог заиграть в "Ливерпуле", теперь забивает больше, чем атакующее трио Юргена Клоппа: рассказываем историю Дэнни Ингса

Карьера Дэнни Ингса кардинально изменилась в октябре 2015 года. Нападающий, который прошел четыре профессиональные лиги английского футбола вместе с "Борнмутом", "Дорчестером" (не путать с "Донкастером"!) и "Бернли", летом того же года перебрался на легендарный "Энфилд" за 9 млн евро. Забив 11 голов в премьерном для себя розыгрыше АПЛ, он получил две сладкие награды – контракт с крупным клубом и дебютный вызов в лагерь "трех львов". Однако, метеоритный прогресс одаренного страйкера прервался на первой же тренировке Юргена Клоппа в Мелвуде. Три месяца настоящей сказки завершились бессмысленной травмой. "Я набрал высокую скорость в центре поля, контролировал мяч внутренней частью правой стопы, а затем почувствовал какое-то странное щелканье в левом колене. Присев на газон и переведя дыхание, я был готов продолжить занятия, но уже не мог нормально передвигаться. Раньше я перенес операцию на мениске, поэтому быстро понял, что на этот раз имею дело с чем-то другим. Вечернее обследование подтвердило худшие опасения – разрыв крестообразных связок. Чувствую себя хорошо, хотя не первый раз выбываю на длительный срок из-за травмы. Я регулярно играл за "Ливерпуль", дебютировал в составе сборной Англии. Нет смысла страдать или впадать в депрессию ", – рассказывал Ингс в интервью The Telegraph.

Он вернулся через 210 дней, в заключительном матче сезона против "Вест Бромвича"... а на рассвете кампании 2016/17 его горизонт снова потемнел. "Выражать наше угнетение – было бы эвфемизмом. Это замечательный парень, который так упорно трудился, что заслужил больше удачи. Дэнни ежедневно демонстрирует большое благородство и преданность своему делу. Он пожертвовал собственным коленом, пытаясь вернуть мяч команде. Это был отважный поступок! Менталитет победителя поможет ему выйти на высокий уровень, пусть только выздоровеет ", – комментировал Клопп очередную трагедию одного из своих любимцев. Ровно через год после ужасной травмы, которая не позволила Ингсу поехать на Евро-2016, сломалось правое колено. 11 месяцев изнурительной реабилитации, невероятная работа над собой и вот он – второй долгожданный камбэк упрямого воина из Хэмпшира. В сентябре 2017 года Клопп выпустил его на поединок Carabao Cup против "Лестера". Пока Ингс работал с реабилитологами, перед ним медленно закрывались двери в первую команду мерсисайдского гранда. Приобретение Фирмино, Салаха, Мане и Ориги стали приговором для футболиста, который был призван переписать историю "красных". Он метил на игрока эпохи, но проиграл борьбу собственному телу. В сезоне 2017/18 Дэнни провел лишь 8 неполных встреч в АПЛ, а свой первый после травмы гол забил в апреле, через три (!) года после предыдущего результативного попадания (октябрь 2015, "Эвертон"). Это был его единственный мяч под руководством Юргена Клоппа.

Немецкий специалист с тяжелым сердцем отпускал Ингса в "Саутгемптон". Ему изрядно импонировала игра быстроногого форварда, но, прежде всего, Клопп уважал своего подопечного за выдающиеся человеческие качества – смирение, трудолюбие, великодушие. "Прощаться с Дэнни, по меньшей мере, странно. Мы будем скучать по нему. Он – замечательный человек, позитивный и полон энергии. Но это также чрезвычайный футболист. В "Ливерпуле" ему не везло! Мы все знаем его историю. Мы прощаемся с другом, получившим хороший шанс перезагрузить собственную карьеру. Он возвращается домой, в родной клуб ", – немец не скрывал разочарования после того, как клубы ударили по рукам. Перевернув печальную страницу "Энфилда", воспитанник "Саутгемптона" отправился домой, туда, где никогда не играл на профессиональном уровне, но делал первые шаги в футболе. Прошлый сезон стал для него первым с 2015 года, когда он регулярно выходил на поле. Дэнни был важным элементом "святых", записав себе в актив 7 мячей. "Мы не рисковали, подписывая его. Он полностью восстановился от травмы и находился в хорошей форме. Ингс превратится в ключевого игрока нашей команды", – отметил Марк Хьюз, которого на "Сент-Мэрис" заменил Ральф Хазенхюттль.

"Он всегда появляется в тех зонах, где пахнет голом, и соперник может получить серьезные проблемы. Его бомбардирские достижения – результат упорной работы футболиста, который мыслит позитивно. Дэнни опустошает себя до последней капли пота, отбирая мячи по всей ширине поля. Это очень грозное оружие", – говорил о Ингсе австрийский специалист. 22 миллиона евро, которые "Саутгемптон" потратил на трансфер форварда, сейчас выглядят мелочью. В свои 27 он демонстрирует форму всей жизни. 13 голов в 21-м поединке текущего сезона АПЛ – второй результат среди всех игроков первенства. 27-летний снайпер уступает только безудержному Джейми Варди (17), который переживает уже третью или четвертую молодость. Салах, Кейн, Агуэро, Мане – все они пока что остаются позади. Дэнни не забивал так много в английской элите, и это только середина сезона. Его последний выстрел прибил "Тоттенхэм" Жозе Моуринью, а "святые" начали дышать полной грудью, добыв 10 очков из 12-ти возможных, и оставив зону вылета. В этих четырех поединках Ингс отличился четыре раза ("Астон Вилла" – 2, "Кристал Пэлэс" – 1, "Тоттенхэм" – 1).

Danny Ings last 10 games:



⚽️ vs Everton

⚽️ vs Arsenal

⚽️ vs Watford

⚽️ vs Norwich

⚽️ vs Newcastle

vs West Ham

⚽️⚽️ vs Aston Villa

vs Chelsea

⚽️ vs Crystal Palace

⚽️ vs Tottenham pic.twitter.com/54RTgM8gJH