"Были вынуждены отбиваться от лавины атак": Вальверде прокомментировал победу над "Славией"
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде порассуждал о матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против пражской "Славии".
Напомним, что "блауграна" победила со счётом 2:1 благодаря автоголу соперника.
Согласно статистике, чешская команда превзошла испанского гранда по ударам почти в два раза (23:13), в створ ворот - 8:7.
"Вратарь тер Штеген был нашим ключевым игроком во всех трёх матчах Лиги Чемпионов. Именно такой игры мы и ожидали от "Славии". Когда теряли мяч, то соперник сразу бросался вперёд. Он много рисковал, но для нас это обернулось тем, что мы были вынуждены отбиваться от лавины атак. Такие матчи помогают понять, в каких компонентах мы можем прибавить. Мы создавали более явные моменты, но на чужой половине нам не хватало предельного хладнокровия и спокойствия, что и могло отразиться на результате", - цитирует Вальверде официальный сайт УЕФА.
Не пропустите: Месси в 5 матчах этого сезона набрал 6 очков по системе "гол+пас". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
1
Голы в ворота "Локомотива" и "Зенита" претендуют на звание лучшего в 3-м туре группового этапа Лиги Чемпионов
-
Экс-теннисист Сафин - о "Спартаке": "Команда ни о чём"
-
Лукас Сантос не сталкивался с расизмом в России
-
Абрамович в конце прошлого сезона отказался продавать "Челси"
-
СМИ узнали детали контракта, который "Наполи" предлагает Ибрагимовичу
-
Серхио Рамоса оштрафовали на крупную сумму за налоговые махинации
-
Жоржиньо отпраздновал гол Батшуайи, схватив бельгийца за гениталии
-
Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 37-е место, Бельгия сохранила лидерство
-
ФИФА выбрала место проведения Клубного Чемпионата Мира 2021 года
-
Лукас Сантос рассказал об отношениях с тренером ЦСКА Гончаренко
-
Анчелотти вышел на второе место среди тренеров по числу гостевых побед в Лиге Чемпионов
-
1
"Ливерпуль" стал четвёртым английским клубом, забившим 200 голов в Лиге Чемпионов
-
ЧМ-2021 по пляжному футболу пройдёт в России
-
1
"Были вынуждены отбиваться от лавины атак": Вальверде прокомментировал победу над "Славией"
-
1
Месси повторил рекорд Рауля и Роналду в Лиге Чемпионов
-
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
-
Определился второй финалист Кубка Либертадорес
-
УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Тренер "РБ Лейпциг" прокомментировал победу над "Зенитом"
-
Холанд побил рекорд Дрогба 16-летней давности
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4