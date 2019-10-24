"Были вынуждены отбиваться от лавины атак": Вальверде прокомментировал победу над "Славией"

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде порассуждал о матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против пражской "Славии".

Напомним, что "блауграна" победила со счётом 2:1 благодаря автоголу соперника.

Согласно статистике, чешская команда превзошла испанского гранда по ударам почти в два раза (23:13), в створ ворот - 8:7.

"Вратарь тер Штеген был нашим ключевым игроком во всех трёх матчах Лиги Чемпионов. Именно такой игры мы и ожидали от "Славии". Когда теряли мяч, то соперник сразу бросался вперёд. Он много рисковал, но для нас это обернулось тем, что мы были вынуждены отбиваться от лавины атак. Такие матчи помогают понять, в каких компонентах мы можем прибавить. Мы создавали более явные моменты, но на чужой половине нам не хватало предельного хладнокровия и спокойствия, что и могло отразиться на результате", - цитирует Вальверде официальный сайт УЕФА.

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