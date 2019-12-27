"Было очень хорошо": Виллиан вспомнил о российском этапе карьеры

Вингер лондонского "Челси" Виллиан поделился воспоминаниями о жизни в России и выступлении в РПЛ.

"Это было недолго, всего шесть месяцев. Я очень благодарен за отношение ко мне, было очень хорошо. У меня до сих пор есть друзья в России. Я отлично провёл там время. Помню, что бывало холодно, особенно зимой. Зима было невероятно холодной. Тренироваться было трудно, мешал снег. Находясь в России, я учил русский язык", - сказал бразилец.

31-летний Виллиан в 2013 году выступал за "Анжи". Он в феврале перешёл в махачкалинский клуб из "Шахтёра", а в августе отправился в "Челси".

В составе "синих" за шесть с половиной лет фланговый нападающий провёл 316 матчей, забил 57 голов и сделал 57 ассистов.

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